Il test estivo contro una squadra di Promozione va preso con le molle, ma contro il Tre Ville, nella seconda amichevole precampionato, la Vastese vince 5-1 e disputa un'altra partita convincente, facendo un passo in avanti dal punto di vista fisico rispetto al precedente impegno. Sempre più leader della squadra il centrocampista D'Ambrosio, il più cercato dai compagni, quasi tutte le palle passano per i suoi piedi e raramente vengono perse.

Mister Precali, il solito "martello" che non smette mai di dare indicazioni ai suoi, schiera un 4-3-3, a differenza dell'altro test nel quale aveva scelto il preferito 4-2-3-1, con il portiere Simone Bucaria ('96) tra i pali, proveniente dalla primavera del Trapani e arrivato a Vasto in mattinata dalla Sicilia, terzino destro Balzano, a sinistra Napolitano, Spagnuolo e Irmici centrali. Benedetto è assente per via di una fastidio ad un dito del piede, nulla di grave ma si è preferito non rischiare il giocatore in vista della sfida di Coppa Italia di domenica a Francavilla. A centrocampo D'Ambrosio in mezzo con Stango a sinistra e D'Adamo a destra, in avanti Soria centrale e De Vita ('94 ex San Severo e Foggia) e Piscopo larghi.

Si gioca in due tempi da 40 minuti, nel Tre Ville c'è l'ex Vasto Marina, Borrello e Cupello, Bruno Fonseca. Al 5' Piscopo servito con precisione da D'Ambrosio calcia al volo dalla destra e colpisce la traversa, al 16' l'attaccante esterno è più fortunato, su cross di Napolitano dalla sinistra insacca il vantaggio di testa. In difesa in alcuni tratti della gara si avverte la mancanza di Benedetto, al 32' gli ospiti divorano il pareggio davanti alla porta, al 38' Bucaria, apparso incerto nelle poche occasioni in cui è stato impegnato, sbaglia il rinvio e serve un avversario che da due passi realizza.

Nella ripresa al 12' D'Ambrosio vede De Vita libero sul vertice dell'area opposto e lo serve, l'esterno salta un avversario, entra in area e riporta la Vastese in vantaggio, secondo centro in due amichevoli per lui. Al 19' Stango dalla destra mette in mezzo per Piscopo che in girata manda fuori di pochissimo, molto bello il gesto atletico. Poi inizia la girandola dei cambi, resteranno in campo fino al termine della partita solo Stango, Irmici, Spagnuolo e D'Adamo. Al 34' Irmici, spostato a sinistra come terzino, avanza verso la porta avversaria, entra in area e realizza con un diagonale il terzo gol. Al 36' l'argentino Castello ('93) scatta veloce sulla fascia destra e mette in mezzo per Roberto Maffucci ('84) che segna. L'attaccante che ha indossato, tra le altre, le maglie di Reggina, Pistoiese, Chieti, Foggia, Grottammare e Campobasso, è apparso in ritardo di condizione ed è stato impiegato solo negli ultimi dieci minuti. Al 37' di nuovo Castello dalla destra, azione fotocopia della precedente, per Adriani ('96) che chiude i conti sul 5-1.

Non è sceso in campo l'altro '95 arrivato in mattinata a Vasto dalla Sicilia con il portiere Bucaria, il centrocampista Mirko Bonuso, ex giovanili del Palermo e Pro Favara. Tutti i nuovi, under e over, sono da valutare, al momento non è stato ancora tesserato nessuno di loro. L'impressione è che la società voglia prendersi ulteriore tempo prima di decidere per due ruoli importanti come quello del portiere e della prima punta, senza farsi condizionare dalla fretta. Il campionato inizia il 7 settembre, fino a quella data la prima punta, come nell'amichevole di oggi, può farla Soria e tra i pali andrebbe Antenucci, Coppa Italia inclusa.

Giovedì e venerdì sono previsti due allenamenti pomeridiani all'Aragona mentre sabato mattina ci sarà la rifinitura e domenica sfida a Francavilla alle 16.00.