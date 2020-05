Salvataggio in mare ieri pomeriggio sulla spiaggia di Torino di Sangro. Erano circa le 12 quando, nel tratto di spiaggia libera tra i lidi Baia Blu e Verde Mare, il bagnino de La Compagnia del mare ha avvistato due persone in seria difficoltà a ridosso della scogliera. È scattata quindi l'operazione di salvataggio, con il bagnino Gianfranco Giardino che ha raggiunto prontamente i due bagnanti, padre e figlio. Ha fatto salire sul moscone il bambino, di circa 8 anni, mentre ha fatto afferrare al padre il salvagente per riportarli a riva.

Vedendoli tutti e due visibilmente spaventati per la disavventura li ha poi accompagnati presso la guardia medica per ulteriori accertamenti sul loro stato di salute. Fortunatamente l'episodio si è concluso solo con un bello spavento e con i tanti ringraziamenti al bagnino per il salvataggio. Sul posto anche il Responsabile de La Compagnia del Mare e la Capitaneria di porto presente in loco per dirigere tutte le operazioni.

"In questo periodo - commenta Cristian Di Santo, presidente de La Compagnia del Mare- bisogna alzare il livello di guardia soprattutto in giornate di mare mosso. Un plauso va, oltre che al bagnino, anche a tutti i Lidi de Le Morge e al Comune di Torino di Sangro che assieme hanno dotato del servizio di salvataggio le spiagge libere allo stesso modo dei lidi privati. Ricordiamo a tutti che con la bandiera rossa si sconsiglia la balneazione e soprattutto di non superare il limite di acque sicure".