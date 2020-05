Amara sorpresa questa mattina per gli operatori della Lecceta di Torino di Sangro quando, recandosi ad aprire il Centro Visite per poter accogliere i visitatori di questa giornata estiva, hanno trovato la porta scassinata. Mani ignote hanno spaccato il vetro della porta d'ingresso, forzando poi la serratura. Una volta dentro i locali del Centro Visite hanno rovistato ovunque, gettando ogni cosa all'aria alla ricerca di denaro. Hanno forzato la cassa dove c'era del denaro, una modesta quantità, ricavato dalla vendita di libri e gadget. È stato il direttore della Lecceta, Andrea Rosario Natale, a postare sul suo profilo Facebook le foto dei locali visitati dai ladri, dopo averne informato le forze dell'ordine.

Smaltita la rabbia per l'episodio gli operatori della Lecceta di Torino di Sangro hanno rimesso in sesto i locali per dare il via alla giornata di attività. Questo luogo, visitato sempre da tante persone, è uno dei fiori all'occhiello della provincia di Chieti e dell'intero Abruzzo. In tanti hanno espresso solidarietà al direttore Natale per il brutto episodio accaduto.