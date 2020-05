Domenica 17 agosto dalle ore 14 presso il Lido “Il Cavallino Azzurro” sul lungomare Le Morge di Torino Di Sangro il Rotaract di Atessa Media Val Di Sangro organizza il 2° Torneo di calcio balilla umano on the beach.

Il presidente del Rotaract Club di Atessa, Francesco Barattucci e tutti i soci in collaborazione con il Lido “Il Cavallino Azzurro” e con il patrocinio del Comune di Torino Di Sangro realizzano questa importante e al tempo stesso divertente manifestazione rivolta a giovani e adulti con l’intento di sostenere il lodevole progetto internazionale denominato “End polio now”, la cui funzione principale è quella di debellare la malattia della poliomelite.

Si tratta di una malattia che colpisce principalmente i paesi dell’Africa. Dopo un quarto di secolo di duro lavoro, il Rotary ed i suoi partner sono sul punto di eradicare la tenace malattia della polio, ma fino a quando la poliomielite minaccia anche un solo bambino in tutto il mondo, tutti i bambini del mondo sono ancora a rischio. La posta in gioco è alta.

Il torneo di squadre miste prevede una formazione di sei persone per ciascuna di essa, ed un contributo di iscrizione di 10 euro a persona. E’ bene precisare che in campo si gioca sei contro sei ma ogni formazione può avere anche un organico di più persone e quindi da poter utilizzare nelle sostituzioni.

Il primo premio dell’evento sarà un fantastico soggiorno vacanza di una settimana per 8 persone in una località a scelta tra centinaia in tutta Italia.

Le iscrizioni possono essere effettuate telefonicamente a Francesco Barattucci, 3342953206 o a Luigi Marchetti, 3208595678 entro il 15 Agosto.