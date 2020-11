L’Anas comunica che dalle ore 8,00 di martedì 15 luglio 2014 alle ore 17,00 di venerdì 25 luglio 2014 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, nel tratto compreso tra il km 497,250 e il km 498,140 della strada statale 16 “Adriatica”, tra i comuni di Torino di Sangro e Casalbordino, in provincia di Chieti.

Il provvedimento si rende necessario per la realizzazione degli innesti tra la vecchia e la nuova viabilità previsti a nord e a sud del nuovo ponte sul fiume Osento e sarà effettuato in un primo momento sulla sede attuale della strada statale 16 (fase 1) e, successivamente, sul tratto stradale realizzato in affiancamento alla strada statale 16 esistente e comprensivo del nuovo ponte (fase 2).