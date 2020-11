Nell’ambito dei controlli agli esercizi pubblici e alle strutture alberghiere della zona del frentano, nel week end appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Pizzoferrato, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Pescara e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Chieti, hanno effettuato delle verifiche presso una struttura alberghiera ubicata in località Valle del Sole. I militari, nel corso dei controlli, oltre ad aver riscontrato carenze igienico sanitarie strutturali e di autocontrollo, hanno sottoposto a sequestro preventivo circa 150 chili di alimenti di varia natura poiché considerati non sicuri dal punto di vista alimentare per mancanza di tracciabilità.

La merce sarà successivamente distrutta. Gli uomini dell’Arma hanno inoltre accertato che, all’interno della struttura, prestavano la loro opera otto persone che non erano state regolarmente assunte e per le quali non era stata data, quindi, la prevista comunicazione al centro per l’impiego. Il titolare è stato pertanto sanzionato per un importo complessivo pari a 24mila euro.