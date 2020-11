Si è tuffato in mare in una zona dove l'acqua non era molto profonda e ha battuto la testa.

E' accaduto nel pomeriggio di oggi al lido "Le Morge" a Torino Di Sangro. Protagonosta dello sfortunato episodio, D. I. G., 44enne di San Salvo, che ha riportato un trauma cranico.

Soccorso immediatamente dal 118 è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Pescara. L'uomo, che è rimasto sempre cosciente, non è in pericolo di vita.

Il comunicato della Guardia Costiera. Si rende noto che in data odierna un bagnante 44enne D. I. G. residente a San Salvo è stato protagonista di un brutto incidente in mare avvenuto in località Torino di Sangro. Il malcapitato, nonostante i ripetuti preventivi richiami fatti dall’assistente bagnante, si è tuffato da uno dei pennelli presenti in località "Le Morge", battendo violentemente la testa sul fondale.

Venivano immediatamente prestati i primi soccorsi sia da una bagnante presente nelle immediate vicinanze che dal bagnino in servizio in quel tratto di litorale. Sul posto interveniva, inoltre personale del servizio sanitario 118 che provvedeva ad immobilizzare il bagnante a prestare le prime cure del caso ed a richiedere l’immediato intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento all’Ospedale di Pescara, per un presunto trauma cranico vertebrale-cervicale riportato a seguito del tuffo.

Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini della Guardia Costiera unitamente alla Polizia Municipale di Torino di Sangro che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Al fine di evitare gravi incidenti si ricorda innanzitutto che in ogni caso occorre accertarsi della profondità dei fondali prima di tuffarsi ma soprattutto che in linea con la vigente Ordinanza di sicurezza balneare è vietato tuffarsi dai moli, dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli, pontili e da tutte le opere poste a difesa della costa.