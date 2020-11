Pizzoferrato si prepara ad ospitare la Salernitana e sarà il primo ritiro di una squadra calcistica professionistica nel piccolo comune della Val di Sangro che ha deciso di puntare anche sullo sport per promuovere e valorizzare il proprio territorio.

Dal 15 al 31 luglio la squadra granata, quindi, si immergerà nel verde del centro montano abruzzese, che fa parte del Parco Nazionale della Majella. “Nelle scorse settimane - dice il sindaco, Palmerino Fagnilli - sono saliti a Pizzoferrato gli osservatori della società per un sopralluogo e per valutare l'ambiente e gli impianti. Sapevamo che c’erano altre opzioni, noi speravamo ci scegliessero e adesso siamo davvero contenti. Speriamo di essere all’altezza: ce la metteremo tutta affinché la nostra ospitalità sia perfetta”.

"In questi mesi - evidenzia ancora il primo cittadino - abbiamo lavorato per promuovere la "Valle del Sole", dove c’è il campo ‘La Padula’, dove si terranno gli allenamenti. Per noi è un'emozione, perché è il primo ritiro ufficiale di una società importante. Finora i campi, realizzati negli anni ’80, erano stati utilizzati solo dalle realtà locali”.

Per i giocatori palestra coperta nel Delberg Palace Hotel, aria pura e i boschi di faggio.