Nei primi giorni di marzo 2014 l’Associazione Naturista Abruzzese ha ufficialmente richiesto al Comune di Torino di Sangro l’istituzione di un tratto di arenile da destinare alla pratica del naturismo. L’istanza, inoltrata ai sensi dell’articolo 4 della legge Regionale Abruzzo n. 26 del 9 Agosto 2013 ha finalmente prodotto l’atteso risultato.

"Dal 13 giugno 2014 - si legge nel comunicato dell'associazione - anche l’Abruzzo può offrire ai tanti amanti della tintarella integrale ed ai numerosi turisti che sempre di più ne fanno richiesta, la possibilità di frequentare una spiaggia destinata alla pratica del naturismo ed in cui l’utilizzo di un costume da bagno è semplicemente facoltativo.

In tale data, infatti, il Comune di Torino di Sangro (Ch), con delibera della Giunta n. 57, ha individuato e destinato un tratto di litorale della lunghezza di 150 mt. per la fruizione pubblica e gratuita della pratica del naturismo. La spiaggia è quella del Lido Le Morge, in contrada Lagodragoni di Torino di Sangro (coord. 42,2140 N, 14,5824 E). La spiaggia pur se riservata alla pratica del naturismo, rimane aperta alla libera frequentazione di tutte le categorie di utenti.

Questa nuova e interessante offerta pone l’Abruzzo tra le Regioni d’avanguardia nell’intercettare questo crescente e, per l’Italia, innovativo settore turistico che ogni anno in Europa muove 25 milioni di turisti, alla ricerca delle assolate spiagge del sud Europa in cui poter godere dell’aria, del Sole e del mare in assoluta libertà e tranquillità.

L’Associazione Naturista Abruzzese - si legge in conclusione - intende ringraziare il sindaco del Comune di Torino di Sangro, Avv. Silvana Priore, unitamente all’intera Giunta Comunale che con questo provvedimento si sono dimostrati in possesso di un elevato livello di attenzione e rispetto per una categoria di utenti che, seppur minoritaria, rappresenta un movimento in forte crescita e caratterizzata dall’attenzione nei confronti del territorio, del rispetto dell’ambiente e della vita sana. Non appare trascurabile, infine, il possibile indotto economico dell’iniziativa, già riscontrabile attraverso l’interesse dimostrato da alcuni imprenditori locali che stanno già sperimentando iniziative e offerte rivolte a tale tipo di turismo".