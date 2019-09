Piante di marijuana coltivate in una piccola serra in legno realizzata nello sgabuzzino della propria abitazione. E’ quello che hanno scoperto i Carabinieri di Fossacesia nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata, ieri sera, a casa di un 34enne del posto, noto alle forze dell’ordine, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti. L’attività svolta dagli uomini dell’Arma è scaturita a seguito di una serie di controlli effettuati per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del Comune di Fossacesia.

Nella serra “fai da te”, opportunamente illuminata mediante l’utilizzo di lampade e riscaldata con un sistema temporizzato, i militari hanno rinvenuto tre piante di marijuana, due dell’altezza di circa 80 centimetri ed una di circa 50 centimetri. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 35 semi e foglie essiccate di cannabis indica, una modica quantità di hashish, un coltello con una lama di 4 centimetri, un taglierino utilizzato per il trattamento dello stupefacente. L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, posto ai domiciliari.

Comando Provinciale Carabinieri Chieti - Ufficio stampa