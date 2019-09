Turni di lavoro straordinario e, contemporaneamente, nei primi tre mesi dell'anno, 50 contratti di somministrazione a tempo determinato e 50 persone in distacco provenienti dall'impianto di Cassino di Fiat Group Automobiles: questo quanto messo in campo dalla Fiat allo stabilimento Sevel di Atessa, leader in Europa per la produzione di veicoli commerciali, "per fare fronte - afferma l'azienda torinese - a una maggiore domanda di mercato". (ANSA)