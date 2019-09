Sarà vigilia natalizia di grande ciclismo a Fossacesia, dove, nella mattinata del 24 andrà in scena il 1° Trofeo costa dei Trabocchi, gara nazionale di ciclocross valevole quale 8° tappa dell’Adriatico Cross Tour, prova unica di Campionato Regionale e gara TOP Class nazionale.



La manifestazione è organizzata dalla ASD Bici Mania di Fossacesia di patron Fancesco Sorgini in stretta collaborazione con il presidente regionale FCI Mauro Marrone fossacesiano doc il quale ha fortemente voluto che il grande ciclocross facesse tappa nella propria cittadina.

La manifestazione si svolgerà negli uliveti che contornano la millenaria abbazia di San Giovanni in Venere con l’arrivo posto ai piedi del monumento riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Il percorso è stato sapientemente tracciato da Pasquale Parmegiani (Componente della struttura tecnica FCI nazionale settore ciclocross),il quale, ha tracciato un circuito completo il quale alterna tratti veloci e guidati a tratti lenti e tecnici con ostacoli naturali ed artificiali dove, i migliori specialisti, faranno sicuramente la differenze.

L’appuntamento è fissato per il 24 Dicembre con la prima partenza fissata alle ore 9:30 con la gara riservata agli Esordienti, a seguire le altre categorie fino ad arrivare alle 11:30 quando, prenderà il via la gara regina, riservata agli Open e U23 seguiti dai master 1-2-3,i quali, si daranno battaglia per 60 minuti regalando a tutti gli appassionati presenti un grande spettacolo di sport.