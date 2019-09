Andrea Rosario Natale , assessore comunale di Fossacesia. La scorsa notte mani ignote hanno tagliato 29 alberi di ulivo da un terreno di sua proprietà. Natale, referente dell’Oasi Wwf Lago di Serranella e direttore Riserva Regionale "Lecceta di Torino di Sangro", era stato uno dei due protagonisti, insieme a Marco Terrei, della camminata lungo la costa per sensibilizzare la popolazione sul Parco della Costa teatina ( Un atto intimidatorio nei confronti di, assessore comunale di Fossacesia. La scorsa notte mani ignote hannoda un terreno di sua proprietà. Natale, referente dell’Oasi Wwf Lago di Serranella e direttore Riserva Regionale "Lecceta di Torino di Sangro", era stato uno dei due protagonisti, insieme a Marco Terrei, della camminata lungo la costa per sensibilizzare la popolazione sul Parco della Costa teatina ( qui per l'articolo della tappa vastese ).

E' stato lui stesso, sul suo profilo facebook, ad annunciare quanto accaduto. "Stamattina un amico mi ha chiamato per avvertirmi di una cosa che ho sperato non fosse vera finchè i miei occhi non l'hanno dovuta vedere. 29 alberi di ulivo, alcuni della mia stessa età, alcuni più giovani, pia ntati e con fatica accuditi da mio Padre che li ha lasciati a mia sorella e a me, erano stati tagliati. Tagliati e lasciati come monito sul campo . 29 insulti alla memoria di mio Padre. Chi ha fatto questo non è degno neanche di essere chiamato persona".





Poi l'appello a chiunque "sappia o venga a sapere qualcosa", affinchè contatti carabinieri, polizia o lui stesso. Poi un messaggio rivolto a chi può aver compiuto tale gesto. " Se pensavi di intimidirmi per non farmi lasciare una delle tante lotte che porto avanti ti sbagliavi di grosso. Ora ho 29 motivi in più ".