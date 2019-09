Torino Di Sangro celebra il 70° anniversario della battaglia del Sangro. Il 27 novembre è stata inaugurata una mostra sui frammenti storia e di vita nell’atrocità della guerra, mentre venerdì il 29 novembre si è svolto un convegno nella sala Priori di Torino di Sangro.

Una serie di manifestazioni ed incontri organizzate dall’amministrazione guidata dal sindaco Silvana Priori. Oggi presso il cimitero britannico alle ore 9.30 è prevista la commemorazione e deposizione della corona ai caduti con celebrazione della Santa Messa officiata dal cappellano militare Don Giacomo Di Cecco.

Alle 12.30 previsto un buffett presso il complesso monumentale “San Felice”. Alle 17.30 presso la sala Priori convegno “Il valore della Memoria” con il relatore prof. Giovanni Orecchioni. Alle 18.00 proiezione del video interviste “negli occhi dei bambini la guerra vissuta dai nonni”, alle 18.30 proiezione filmato “Demo Tour” per non dimenticare descrizione del progetto turistico culturale, turismo lento per valorizzare la memorai del paesaggio, con dibattito con Giovanni Orecchioni moderatore.

Alle 21.00 “L’arte che nasce dal dolore", letture interpretative tratte da “I ragazzi dicevano ok” del prof. Remo Rapino.