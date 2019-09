Ha conquistato Singapore con la sua cucina. Massimo Pasquarelli, nato e cresciuto a Pizzoferrato, in provincia di Chieti, da qualche anno è chef executive del Ritz di Singapore, il più lussuoso hotel dello Stato asiatico, l'hotel del circuito della Formula 1. A lui, "ambasciatore del gusto abruzzese", il suo Comune ha voluto assegnare un importante riconoscimento.

"Pasquarelli - spiega il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli - è stato il primo chef italiano ad essere premiato all’estero con la Stella Michelin. Anche quest’anno ha diretto e preparato il cosiddetto super brunch con pesce pregiato, formaggi, salumi, olive e ortaggi e verdure da tutto il mondo: da padrona l’hanno fatta i prodotti italiani". (l'articolo sul super brunch)

Per l'occasione lo chef - tra i 500 ospiti - ha voluto portare un tocco d'Abruzzo in Oriente: una delegazione di sei elementi della banda musicale "Città di Pizzoferrato", composta dal maestro Adriano Casciato, alla tromba e flicorno contralto, Tiziano Pasquarelli, cugino dello chef, alla tromba e trombino, Carlo Colarelli, flicorno tenore, Mirko Di Matteo, tromba, Fabrizio Pasquarelli, basso tuba e Graziano Di Matteo, sax baritono.

E così l'amministrazione ha voluto premiare Pasquarelli, come segno di riconoscimento del lavoro di promozione svolto all’estero della cultura culinaria e musicale abruzzese, con l'attestato di cittadino benemerito di Pizzoferrato. Per lo chef anche un omaggio da parte del Municipio e della Banda musicale, un piatto lavorato artigianalmente in Abruzzo.