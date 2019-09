Giovedì 28 novembre 2013, alle ore 17.00 a Torino di Sangro, presso la sala polivalente “D. Priori, in via Alfonso Priori, è in programma il convegno contro la violenza di genere.

L’evento è organizzato dal sindaco Silvana Priori, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Telefono Rosa. Tema del convegno, “Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse”, con la partecipazione di Malalai Joya ex parlamentare afgana, che ha avuto il coraggio di alzare la voce.

La sua lotta contro i signori della guerra e l’oppressione delle donne afgane. Relatrice sarà Marisa Paolucci autrice del libro “Tre donne una sfida”, una brillante occasione per parlare della violenza di genere con una donna, la Malalai, che lotta a mani nude contro i signori della guerra afgana per affermare i diritti, e con gli operatori del settore che si occupano quotidianamente di violenza.

Saranno presenti i dirigenti scolastici, le associazioni antiviolenza, i centri di ascolto. La violenza di genere affonda le sue radici in fattori culturali e non conosce confini, 126 morti nel 2012 secondo i dati Istat, nel solo 2012 ragazze e signore vittime di violenza fisica sono state quasi 4 milioni.

Cinque milioni sarebbero state invece le donne vittime di abusi sessuali. 126, infine, le vittime di omicidio. Dati allarmanti soprattutto se si considera che la maggior parte di signore e ragazze non sporge una regolare querela per denunciare quanto subito (in particolare nei casi di violenza sessuale) e se si considera altresì che l’omicidio costituisce spesso l’estrema conseguenza di forme di violenza perpetuata per anni.