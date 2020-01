Una pattuglia di carabinieri della Stazione di Torino di Sangro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha fermato un rumeno di 32 anni che, a seguito di controlli effettuati presso la banca dati delle forze di polizia, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, per il reato di concorso in tentato furto aggravato commesso nel 2008 in provincia di Bologna. L’uomo è stato associato al carcere di Vasto per espiare la pena detentiva residua di 29 giorni di reclusione.

Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa