E' sempre lui il grande protagonista della cucina a Singapore. Massimo Pasquarelli, chef nato e cresciuto a Pizzoferrato, continua a stupire i clienti del Ritz-Carlton Millenia di Singapore, uno dei più lussuosi hotel dello stato asiatico. Come già accaduto nello scorso marzo chef Pasquarelli, executive chef dell'hotel, ha guidato tantissimi collaboratori nella realizzazione dell'ormai celebre Super Brunch. Numeri importanti quelli messi in campo nelle sfarzose sale del Ritz, con la cucina internazionale protagonista assoluta.

Da granchi ed aragoste di ogni dimensione, passando per una lunga tavolata di formaggi di tutto il mondo, fino alla cucina "molecolare", all'hot dog da guinness e il caratteristico angolo delle olive. Tante anche le curiosità, come le insalate "acrobatiche", o i popcorn in 8 diversi sapori.

Il tutto brindando con vini e champagne dei più ricercati e costosi. In questo scenario non poteva mancare tanto made in Italy, grazie alle eccellenze del gusto del Bel Paese e, naturalmente, alla bravura di Massimo Pasquarelli, ormai una star della cucina internazionale.

Tra i protagonisti di questo Super Brunch, che è un momento di spettacolo e divertimento oltre che di gusto, anche i concittadini dello chef abruzzese. Infatti da Pizzoferrato hanno raggiunto Singapore cinque musicisti appartenenti alla Banda musicale cittadina. Il quintetto di ottoni ha accompagnato il brunch riscuotendo grandi consensi, portando il connubio cibo-musica ai massimi livelli.

I 400 ospiti del Ritz-Carlton di Singapore hanno quindi potuto apprezzare ancora una volta quanto creato dal maesto Pasquarelli e da tutti gli chef che hanno lavorato per realizzare qualcosa di unico e speciale, tra ottima cucina e tanto divertimento.