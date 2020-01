Lunedì 14 Ottobre il Club Rotaract Atessa Media Val di Sangro e l’ associazione Avis hanno dato luogo ad un gesto sicuramente importante.



Il 21 giugno 2013 le due associazioni grazie al contributo dell’assessorato alla cultura del comune di Atessa hanno organizzato una serata di musica Jazz presso il teatro A. di Iorio di Atessa con il gruppo musicale Santoianni quartet.



Al termine della serata le due associazioni hanno conseguito un ricavato di euro 535 che hanno deciso di destinare all’ acquisto di materiale didattico per tutte le scuole dell'infanzia di Atessa.



Forti di questo impegno, oggi il presidente del club Rotaract Atessa Media val di Sangro, Antichi Annalisa si è recato in rappresentanza delle due associazioni, presso l’ Istituto Domenico Ciampoli, dove si trova la sede centrale dell’ Istituto e alla presenza del Dirigente Scolastico è stato consegnato tale ricavato che nei giorni successivi sarà distribuito tra tutti rispettivi plessi.



Il Dirigente scolastico Rosina Carta, si è detta entusiasta dell’iniziativa e contenta della collaborazione dei due club, auspicandosi che in futuro ci possa essere sempre un attenzione rivolta verso le scuole e soprattutto verso i bambini.