Sono stati identificati e denunciati, dai carabinieri della Stazione di Bomba, gli autori di una truffa, comunemente nota con il nome di phishing, avvenuta ai danni di un 36enne del luogo. Il phishing è un tipo di truffa via internet attraverso la quale un aggressore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali sensibili.

Per fare questo, vengono inviati in modo casuale messaggi di posta elettronica che imitano, nella forma e nel colore, la grafica di siti bancari o postali, al fine di ottenere dalle vittime la password di accesso al conto corrente, le password che autorizzano i pagamenti oppure il numero della carta di credito.

Come accertato dai carabinieri i due truffatori, un 25enne di Torino ed una 26enne rumena, erano riusciti a prelevare la somma di 650 euro dalla carta prepagata postepay della vittima reinvestendo poi il denaro in scommesse online attraverso conti correnti di gioco a loro intestati.

L’indagine dei militari è scaturita dalla denuncia della vittima che dopo aver constatato l’ammanco di denaro dalla sua carta di credito prepagata si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia.

A tal proposito i carabinieri raccomandano di fare attenzione a visitare siti non autentici. In caso di richiesta di dati personali, numeri di conto, password o carta di credito, è buona norma, prima di cancellare, inoltrarne una copia alle autorità competenti e avvisare la banca o gli altri interessati, in modo che possano prendere ulteriori disposizioni contro il sito falso e informare i propri utenti.

Comando provinciale di Chieti - Ufficio stampa