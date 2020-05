Ruba gli oggetti della persona con cui condivide l'appartamento. E' accaduto a Torino di Sangro, dove un trentenne di nazionalità rumena è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di furto in abitazione: aveva rubato al suo coinquilino una macchina fotografica, un lettore cd, un impianto wi-fi e materiale informatico.

La vittima è un rumeno di 43 anni, che ha sporto denuncia presso la Stazione dei carabinieri di Torino di Sangro. L'uomo "si era rivolto ai carabinieri per denunciare un furto in abitazione ad opera di ignoti e non pensava affatto che il responsabile fosse proprio la persona con cui divideva l’appartamento", si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti. "Gli uomini dell’Arma, nel corso dell’indagine, hanno anche accertato che la refurtiva dalle mani del 30enne era poi passata in quelle di un altro connazionale di 37 anni, a sua volta identificato e denunciato dai carabinieri per ricettazione. La perquisizione domiciliare effettuata in casa di quest’ultimo non ha però consentito ai militari di rinvenire la refurtiva poiché, come accertato successivamente, era già stata venduta ad altre persone in corso di identificazione".