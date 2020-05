Si spacciava su internet come titolare di un negozio online specializzato nella vendita di materiale informatico, telefoni cellulari ed HI-FI. In realtà era solo un abile truffatore che adescava clienti in rete a cui spillare denaro palesando la possibilità di acquistare, a prezzi vantaggiosi, prodotti tecnologici di ultima generazione.

La ricostruzione dei fatti dei Carabinieri. Per rendere la truffa più credibile il giovane, un 23enne della provincia di Napoli noto alle forze dell’ordine, aveva anche pubblicato sul sito una falsa visura camerale di una pseudo società di cui lui risultava amministratore unico, cosa assolutamente falsa. Tra i tanti prodotti pubblicizzati vi era anche un telefono Samsung modello Galaxy S-4 venduto al prezzo di 590 euro. E’ stato proprio questo l’oggetto che ha spinto un 54enne di Atessa a mettersi in contatto con il giovane e a concordare le modalità di pagamento.

Purtroppo, come in un copione letto ormai tante volte, la vittima si è accorta di essere incappata in una truffa online solo dopo aver pagato la somma di denaro richiesta. Il telefono non è mai arrivato a destinazione e dopo la transazione di denaro, avvenuta con bonifico bancario su un conto corrente postale, il venditore è sparito. Al 54enne non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Atessa che con pazienza si sono messi sulle tracce del truffatore.

I militari hanno accertato che il giovane, utilizzando lo stesso conto corrente, aveva già truffato un’altra persona e per queste ragioni era stato denunciato a piede libero da un altro Comando dell’Arma. A questa denuncia si aggiunge ora quella dei Carabinieri della Stazione di Atessa con le accuse di truffa e falsità materiale.