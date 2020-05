Prosegue il progetto transfrontaliero O.R.A. Osserva, Ripensa e Agisci nel programma Youth in Action, con visite alle aree protette del Chietino per valutare lo sviluppo di progetti di turismo attivo e turismo lento.

Sabato 14 alle 9.30 al teatro di Fossacesia ''Cammina per il Parco'', poi illustrazione dei progetti realizzati sull'altro versante dell'Adriatico. Domenica nella Riserva Lecceta di Torino di Sangro incontro sul progetto 'Linea Gustav: in Mountain Bike per non dimenticare'. (Ansa)