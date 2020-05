Stop alla balneazione a Rocca San Giovanni e in un tratto di Fossacesia. Venerdì i due sindaci delle città costiere, Gianni Di Rito e Fausto Stante, hanno dovuto firmare l'ordinanza che vieta la balneazione dopo che l'ARTA ha rilevato nel tratto di mare nel territorio dei due comuni la presenza di un'alta tossica, la Ostreoptis Ovata. Nei giorni scorsi diversi bagnanti avevano avuto malori dopo aver fatto il bagno in località Foce della Rocca. Per loro si era reso necessario rivolgersi al Pronto Soccorso di Lanciano, dove avevano lamentato sintomi come faringiti, nausea, congiuntivite e febbre. "La Ostreoptis Ovata e' un'alga tipica delle acque tropicali, ma si e' sviluppata negli ultimi anni alle nostre latitudini grazie a condizioni climatiche favorevoli come il caldo e la temperatura elevata delle acque nei mesi di luglio e agosto", si legge in un documento sul sito dell'ISPRA. A determinare quindi il problema sono state le temperature che si sono rialzate in questi giorni. Se per molti hanno significato un prolungamento della stagione balneare a Rocca San Giovanni e Fossacesia hanno dato lo stop ai bagni in mare.