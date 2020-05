Una bimba albanese di circa due anni, nel tardo pomeriggio di ieri, mentre giocava nella sua camera da letto ubicata al secondo piano di un’abitazione di Fossacesia, in un momento di distrazione dei suoi genitori, si è, inavvertitamente, sporta dalla finestra della sua cameretta precipitando a terra. Immediato l’arrivo del personale del 118 e dei carabinieri della Stazione di Fossacesia prontamente allertati dai genitori della piccola, due cittadini albanesi di 40 e 30 anni.

Trasportata con un’eliambulanza presso l’ospedale civile di Pescara, la bimba è stata ricoverata in osservazione poiché affetta da varie lesioni giudicate guaribili, in prima analisi, in 60 giorni. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Da una prima valutazione degli uomini dell’Arma l’episodio sarebbe riconducibile ad una circostanza accidentale.

(Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa)