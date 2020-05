Una tavolata da 200 metri che si è snodata lungo Corso Lauretano ha ospitato i 700 commensali della prima edizione della Magnalonga Lauretana, organizzata Cafè Noir, Cantine Effendi e L'Altrobar, in stretta collaborazione con l'Associazione Culturale e ricreativa pro-Torino di Sangro e l'Associazione San Felice "Donato Iezzi", con il patrocinio del Comune di Torino di Sangro.

Ieri sera il centro storico di Torino di Sangro è stato teatro di questa serata dedicata al buon mangiare e al divertimento, con il menu (antipasto, primo, secondo, contorno e bevande alla cifra di 15 euro), preparato con i prodotti locali. Tra i 700 partecipanti molti erano i turisti e i provenienti dai paesi del circondario. "Dalle telefonate che abbiamo ricevuto - spiegano gli organizzatori - almeno altre 300 persone avrebbero voluto partecipare alla Magnalonga. Purtroppo avevamo già raggiunto il limite dei posti ma l'anno prossimo cercheremo di soddisfare tutte le richieste".

Non è mancato l'intrattenimento musicale, con gruppi locali che hanno proposto pizzica, taranta e musica dance per far ballare tutti. Grandi protagonisti i bambini che, sul palchetto allestito in piazza, hanno dato sfoggio delle loro abilità nel ballo. E poi tante risate e divertimento, con la "ola" che più volte ha coinvolto le persone sedute alla lunga tavolata.

Il sindaco di Torino di Sangro, Silvana Priori, ha percorso la lunga tavolata in sella ad un quod e sventolando il tricolore per augurare buon appetito a tutti i commensali. "Torino di Sangro si conferma paese fortemente ospitale e conviviale - commenta il sindaco- . Siamo davvero soddisfatti per aver vissuto una meravigliosa serata all'insegna del divertimento in amicizia con la buona cucina torinese".