A partire dalle ore 18.30 del 10 agosto fino all'alba del giorno successivo a Fossacesia Marina (Ch) ci sarà l'esibizione artistica "Notte Verde no petrolio", un evento con ingresso gratuito promosso da Claudio Di Toro (cantante degli Anemamé) in collaborazione con il Comune di Fossacesia e l'Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica.

Durante la lunga kermesse, si avvicenderanno sul palco tra i musicisti circa venti gruppi e solisti, con un contorno artistico a 360° con video proiezioni, reading, danza, spettacoli acrobatici e tanti pittori che daranno colore alla manifestazione. La parte iniziale dell'evento sarà dedicata alle associazioni, comitati e movimenti ecologisti che porteranno la propria "voce" con sottofondo musicale live.

Nel corso della manifestazione artistica verrà presentato il Manifesto Adriatico. Tutti gli artisti si esibiranno a titolo gratuito per esprimere un secco "no" alla petrolizzazione della costa adriatica e allo stesso modo molti musicisti hanno contribuito alla realizzazione di un cd musicale compilation "No petrolio" che verrà presentato durante la serata e regalato alla causa. Le copertine del cd saranno "instant cover" artistiche prodotte durante la serata dai pittori.

Programma:

dalle 18.30 alle 19.30 interventi di associazioni, comitati e movimenti ecologisti che porteranno la propria "voce" con sottofondo musicale live. A seguire si esibiranno:



A Volte Ritornano

Alberto Biondi

Orlando Volpe & 20 Chitarre VS Ombrina

Riff Duster & 90' Stolen

Giovanni Ruggieri

Sberla Doppia X

Gabriele Di Clerico

Tiziano Ciccone

Loris Jannamico

Spettacolo acrobatico di Paola e Pamela

Gae Campana

Anemamé

Lu sole allavate

Dominique la Bass & Modern Jungle Band

Terre Del Sud

Taraf de Gadjo

Cri Animal

Zì Orizie Selecta

Danza Orientale