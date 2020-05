Il lungomare di Fossacesia si tinge di rosa come le rinomate spiagge della riviera romagnola: l’appuntamento è per venerdì 2 agosto con la “Notte Rosa” dove dalle ore 18.00 all’alba ci sarà spazio per il divertimento ma anche per la buona cucina fra musica, intrattenimento, mercatini etnici e artisti di strada. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Trabocchi & Venere” presieduta da Fausto Troilo in collaborazione con il Comune di Fossacesia e la Provincia di Chieti. Quattro le aree individuate per vivere la lunga notte fra musica e specialità enogastronomiche della Costa dei Trabocchi.

"Come fu l’anno scorso, anche quest’anno la Notte Rosa è una nuova occasione e un’altra scommessa che Fossacesia marina vuol vincere - dice il Presidente Fausto Troilo. In una estate che non brilla certo per il numero di eventi sul lungomare di Fossacesia, la Notte Rosa vuole essere un punto di riferimento e di attrazione per i turisti, i giovani, i nostri concittadini, per coloro che hanno scelto la Costa dei Trabocchi per una vacanza o anche solo per una notte. Troveranno accoglienza, ospitalità, il meglio delle nostre specialità enogastronomiche: il tutto in un ambiente familiare ed uno scenario che non teme confronti per suggestioni e bellezze".