Per il sesto anno consecutivo Paglieta ospiterà artisti locali e internazionali nella rassegna pop-rock che è ormai l’appuntamento principale nel cartellone estivo cittadino.

- 31/07/2013 Paglieta live contest 2013 – competizione per band emergenti- con Blackscore, Effemme, Danilo Di Florio, Over, Ex novo, Alvaro Van Houten. Fuori concorso: La sferracavalle , Global effect

- 01/08/2013 Maurizio Solieri Band (Il concerto di Maurizio Solieri verrà aperto dalla band vincitrice del 2° concorso “Paglieta Live Contest”)

- 02/08/2013 Evergreen, Revival, Tea for Four, Under roof

- 03/08/2013 “Suonatori e suonati”: Serata dedicata ai principianti o agli appassionati che si esibiscono accompagnati da una rock band live.

L’ingresso è libero per tutte le serate. Stand gastronomici.

Info: facebook Paglieta Live

Tel. 339 6774643 - 339 2503469