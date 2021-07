Venerdì 21 Giugno 2013 alle ore 21 il Rotaract di Atessa in collaborazione con l’Avis Atessa e con il patrocinio dell’Assessorato alla Culture e del Comune di Atessa organizza un concerto di beneficenza, presso il teatro comunale “A. Di Jorio” di Atessa, piazza municipio, 1 - Atessa (Chieti).

Il Club Rotaract e l’associazione Avis di Atessa ancora una volta insieme per dare un sostegno concreto al nostro territorio. Il ricavato della serata, infatti sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico che verrà distribuito alle cinque scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Domenico Ciampoli” di Atessa.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10€, acquistabile anche in prevendita.

Il Santoianni Quartet coinvolgerà il pubblico con il fascino della fisarmonica, libera dal cliche' dello strumento nazional popolare, associato solo al folklore o al liscio romagnolo. E poi con le suggestioni della chitarra, del contrabbasso, batteria e percussioni, in un percorso che spazia dal tango alla bossanova, dal jazz fino al pop. Il Quartetto reinterpreta con gusto brani di Richard Galliano, Astor Piazzolla, Nicola Piovani, rivisita il Pop di Sting e Stevie Wonder, si tuffa nel jazz di Duke Ellington, riscopre grandi italiani come Pino Daniele e Vinicio Capossela oltre a suonare proprie composizioni.

Sarà una serata speciale all’insegna della musica e del sostegno attivo a favore del nostro territorio.

Info e Prevendite:

Riccardo Cantelmi: presidente@rotaractatessa.it - 3477875541

Annalisa Antichi: segreteria@rotaractatessa.it - 3405057395