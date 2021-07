In moto da San Giovanni in Venere a Montenerodomo per il 6° Motopercorso di solidarietà per i bambini del Borneo. Domenica 9 giugno si ripeterà la tradizionale iniziativa organizzata dai Padri Passionisti e dall'associazione Amici del Borneo. Il percorso, a cui prenderanno parte decine di motociclisti, sarà di 140 chilometri complessivi, con partenza dall'abbazia di San Giovanni in Venere, a Fossacesia, dove si rientrerà in serata dopo aver raggiunto Montenerodomo.

Non poteva mancare la partecipazione di Monsignor Giulio Santuccini, il "vescovo motociclista", missionario in Indonesia alla guida della diocesi di Sanggau.