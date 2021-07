Ruba una carta di credito e cerca di prelevare i soldi dal conto in banca della vittima, ma le telecamere dell'istituto di credito registrano tutto e, così, i carabinieri incastrano il ladro minorenne.

Protagonista del furto è un diciassettenne di Vasto.

La ricostruzione dei fatti - "Un 17enne di Vasto è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Torino di Sangro per aver rubato una carta di credito e aver, poi, prelevato fraudolentemente 500 euro da uno sportello automatico", si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti. "L’indagine dei carabinieri è scaturita dalla denuncia di furto presentata dalla vittima, un uomo di 53 anni, che aveva raccontato agli uomini dell’Arma di aver, distrattamente, lasciato il portafogli per pochi minuti nella sua macchina e di non averlo più trovato al ritorno. I militari, sfruttando le immagini delle telecamere a circuito chiuso di un istituto di credito di Vasto da cui il 17enne aveva prelevato il denaro, sono riusciti a risalire alla sua identità e a denunciarlo".