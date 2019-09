Senza gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente stradale che stamane in Val di Sangro ha coinvolto un pullman della Cerella Arpa e un mezzo pesante. Per cause da accertare, poco prima delle 7, nei pressi dello stabilimento Honda, un bus carico di operai a fine turno ha urtato il rimorchio di un autotreno.

Sul posto, con i carabinieri di Atessa, il personale del 118 che ha prestato i soccorsi. Colpi di frusta a parte, lamentati da alcuni operai, si conta un ferito, il conducente del bus, residente a Carunchio, che avrebbe riportato una frattura ad una gamba.

Gianni Quagliarella