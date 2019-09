Due chilometri di coda, lungo l'autostrada A14, in direzione Nord, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 403, poco prima del casello di Lanciano. Una roulotte al traino di un'automobile si è ribaltata, senza comunque coinvolgere altri veicoli. Ferita, ma non gravemente, una donna. Sul posto polstrada e vigili del fuoco.

Da mezzogiorno alle 14 il traffico è stato deviato sulla statale 16.

In concomitanza col passaggio del Giro d'Italia, all'uscita dal casello della Val di Sangro si è formata una coda di un chilometro e mezzo.

Quello di stamani è il secondo incidente in tre giorni sul tratto sangrino-frentano dell'autostrada adriatica: l'8 maggio la Fiat Punto su cui viaggiavano due giovani di Vasto è uscita di strada schiantandosi contro le barriere esterne. L'automobilista 27enne è stato trasportato prima all'ospedale Renzetti di Lanciano e poi trasferito a Chieti in eliambulanza. E' stato già dimesso ed è tornato a casa. Solo qualche contusione per il suo amico.