Con una manovra azzardata, provoca un incidente sulla statale 16, arriva la polizia stradale, che lo trova positivo alcol e agli stupefacenti e gli applica una sanzione pesante: meno 35 punti dalla patente.

"Dovrà rifare gli esami di guida", dicono gli agenti dell'ispettore capo Carmine Pontassuglia.

E successo il primo maggio quando, nelle ore pomeridiane, aumenta il traffico sulle strade principali: chi ha trascorso una giornata al mare si rimette in viaggio per tornare a casa.

Un 34enne residente in un piccolo centro del Frentano stava percorrendo la statale 16 in sella alla sua moto, una Ducati. In base alla ricostruzione dei fatti operata dai poliziotti della stradale di Vasto, a Torino di Sangro il motociclista ha tentato di sorpassare il veicolo che lo precedeva.

Ma in quel momento dalla corsia opposta sopraggiungeva un caravan. Lo scontro è stato inevitabile.

Una volta giunti sul luogo dell'incidente, gli agenti hanno sottoposto il 34enne al test dell'etilometro e al drug test. Entrambi sono risultati positivi.

Sanzione: meno 35 punti dalla patente, oltre alla segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Dopo la sospensione della patente, gli toccherà tornare a scuola guida e rifare gli esami.