E' stata bloccata per diverse ore la statale 16 dopo un tragico incidente in cui ha perso la vita un centauro 52enne di Lanciano. Per cause al vaglio degli inquirenti la moto guidata dall'uomo, che procedeva in direzione nord, dopo aver superato il centro abitato di Fossacesia Marina è uscita fuori strada, colpendo il guard rail. Poi moto e motociclista sono finiti a terra, scivolando sull'asfalto per diversi metri.

Il conducente dell'auto che procedeva in direzione sud non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto che è stato fatale al motociclista. Sul posto i carabinieri della stazione di Fossacesia, i Vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano e i sanitari del 118 che hanno solo potuto accertare la morte del giovane.

Il traffico sulla statale 16 è stato interrotto per più di un'ora, in modo da permettere i rilievi del caso e per poter rimuovere i mezzi. Si sono formate lunghe code, con le autovetture costrette a fare inversione di marcia e prendere strade interne. La salma del motociclista è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Lanciano.