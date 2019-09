Accusa un malore sull'autobus che avrebbe dovuto riportarla a casa dopo la scuola. L'ambulanza non e' disponibile e cosi' l'autista inverte il senso di marcia e la accompagna in l'autobus al Pronto soccorso dell'ospedale di Atessa. La ragazza, una 15enne di Montazzoli (Chieti), ha avuto una crisi respiratoria e dolori lancinanti all'addome mentre l'autobus era ancora in sosta al terminal. Temendo per la sua incolumita' l'autista l'ha accompagnata direttamente al Pronto soccorso.

Ansa