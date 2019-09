Erano partiti da diverse città e paesi della provincia di Chieti e del resto dell'Abruzzo per ritrovarsi ad Atessa. Ma il rave party cui hanno partecipato decine di ragazzi non era autorizzato e così i carabinieri hanno denunciato i due organizzatori.

Il ritrovo "si è svolto, lo scorso 7 Aprile, ad Atessa", si legge in un nota del Comando provinciale di Chieti. I militari hanno "denunciato in stato di libertà un 48enne di Atessa ed un 36enne di Orsogna ritenuti entrambi responsabili di aver aperto un luogo di pubblico spettacolo, trattenimento e ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica. Ad intervenire in contrada Saletti, lo scorso 7 Aprile, dove era stata improvvisata una vera e propria discoteca, erano stati i Carabinieri delle Stazioni di Atessa e Archi coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile. I militari, giunti sul posto a seguito di una segnalazione, avevano identificato una settantina di persone, provenienti anche da altre province dell’Abruzzo".