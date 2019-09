Hanno aspettato che il camionista si fermasse alla stazione di servizio. Poi hanno aperto il portellone del camion e hanno preso migliaia di paia di ciabatte mentre il conducente del mezzo pesante dormiva.

Indaga la polizia autostradale di Vasto Sud sul furto avvenuto stanotte nell'area di sosta Sangro Sud, sul tratto abruzzese dell'autostrada A14. Erano circa le 2,30 quando i ladri sono entrati in azione, cercando di non fare rumore. Hanno aperto il vano in cui erano stipate le scarpe da mare e hanno fatto in tempo a rubare sei bancali. Su ognuno c'erano centinaia di paia di ciabatte provenienti da San Marino e dirette al meridione.

Il conducente dormiva nell'abitacolo. Sentiti alcuni rumori sospetti, l'uomo si è svegliato di soprassalto e ha suonato il clacson per mettere in fuga i malviventi. Alcuni banditi sono scappati a piedi, passando attraverso un foro che avevano praticato nella rete di recinzione dell'autostrada e dileguandosi nelle campagne circostanti. Un altro ladro ha schiacciato il piede sull'acceleratore del furgone di cui era alla guida ed è fuggito con i sei bancali di ciabatte. Sono ricercati.