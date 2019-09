La prevenzione Infortuni sui luoghi di lavoro come risparmio per le aziende sarà la tematica affrontata nel Convegno organizzato dal Polo Madonna della Valle. Prevenzione Infortuni, la nascente struttura che trova la sua “Mission” nel supporto alle aziende della Val di Sangro nel caso specifico, ma non solo.



Il convegno che si terrà mercoledì 27 marzo nel Teatro Comunale A. Di Jorio di Atessa alle ore 16.00 vedrà la partecipazione di importanti esponenti del mondo del lavoro e delle Istituzioni sarà moderato da Enrico Giancristofaro conduttore di Telemax.



Si discuterà di come le aziende possano vedere, nella normativa sulla prevenzione infortuni, un vantaggio economico e non un esborso che aggrava il già pesante fardello dei costi produttivi aziendali.



Primo di una serie di unità operative di pronto intervento che apriranno nelle varie aree industriali abruzzesi-molisane: mira ad accrescere il supporto tecnico che una struttura come il Polo Madonna della Valle, situata logisticamente nel cuore dei centri produttivi, è in grado di fornire agendo con tempestività e competenza.



In sintesi sarà offerto un servizio di ambulanza con infermiere a bordo H24, finalizzato ad incidere sulla riduzione del premio Inali sia in termini di applicazione sconto, sia in termini di riduzione del premio stesso.



Si pensi che un eventuale infortunio medicato direttamente sul posto, garantisce una riduzione di ciò che comunemente viene definito quale infortunio.



Da Programma il Sindaco di Atessa Arch. Nicola Cicchitti porterà ai convenuti il saluto della cittadina ospitante ed in conclusione si terrà un breve aperitivo di commiato.