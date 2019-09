Questa notte i Carabinieri della Stazione di Bomba hanno tratto in arresto uno studente di 19 anni di Lanciano trovato in possesso di 22 grammi di hashish. Il giovane si trovava a bordo di una Ford Focus in compagnia di altri tre coetanei, risultati estranei ai fatti, quando è stato fermato da una pattuglia di Carabinieri che stava svolgendo un posto di controllo alla circolazione stradale nel comune di Colledimezzo (CH). Nel corso dei controlli dei documenti di circolazione dell’auto e di quelli d’identità degli occupanti, i carabinieri hanno notato che uno dei quattro studenti era visibilmente nervoso e preoccupato.

Pensando che potesse detenere della sostanza stupefacente, gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire il controllo ma il 19enne, vistosi ormai scoperto, ha deciso di consegnare spontaneamente lo stupefacente in suo possesso, circa 22 grammi di hashish suddivisi in due involucri. Accompagnato in caserma il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari. I suoi amici sono risultati estranei ai fatti.

Comando Provinciale Carabinieri Chieti