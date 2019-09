Prende il via oggi, con una golosa anteprima, la quarta edizione de “Il Gelato nel Piatto con Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e prodotti Dop”, una kermesse internazionale promossa dal magazine INformaCIBO, diretto dall'abruzzese Donato Troiano, che gode della collaborazione del CIM (Cuochi Italiani nel Mondo), presieduto dallo chef abruzzese Marco Medaglia che lavora all'Hotel Shanri-La di Kowloon, nel prestigioso ristorante Angelini a Hong Kong e dell'Alma, Scuola internazionale di cucina italiana, Rettore Gualtiero Marchesi.

Lo chef Massimo Pasquarelli, originario di Pizzoferrato, sta preparando a Singapore un SuperBrunch, evento unico per il lussuoso The Ritz-Carlton, Millenia Singapore. "E' estremamente eccitante -afferma Pasquarelli- lavorare su questo SuperBrunch, perché sarà un'occasione d'oro per mostrare i migliori ingredienti a livello globale e di presentare i prodotti con originalità e stile".

SuperBrunch supera il brunch tipico, perchè permetterà di presentare uno spettacolo culinario visivo unico, programmato per stupire i nostri ospiti al primo impatto, lasciargli un ricordo che durerà per tutta la vita.

L’intera lobby dell’hotel The Ritz-Carlton Singapore verrà convertita in un ristorante/mercato, 20 stazioni diverse, dai dolci che mostreranno l’estrema fantasia, al sontuoso sushi bar, una scheda di formaggio incredibile con 130 diversi tipi di formaggio provenienti da 7 nazioni diverse, per non parlare delle varie stazioni dal vivo che serviranno deliziose aragoste, 60 kg di sella di manzo cotta per 24 ore, un maiale intero di 40 kg farcito, una sezione della pasta dove i ravioli verranno fatti e cotti al minuto, il fantastico angolo delle insalate e la presenza dell'insuperabile pasta al pistacchio Fabbri.

"Cinque ricette - spiega lo chef- che rappresenteranno il mio viaggio culinario tra Italia, Francia, Inghilterra, America, Giappone, alla selezione di 15 gusti di terrine di foie gras, e tanto altro”.

La ricetta principale che fa parte dell'evento “Il Gelato nel Piatto” sarà il “Tramezzino ghiacchiato al Parmigiano Bonat 7 anni glassa di mirtilli e Sangiovese, con cioccolato e Prosciutto di Parma” oltre ad altre 4 ricette basate sul Parmigiano.