Incidente mortale questo pomeriggio lungo la fondovalle Sangro. Sulla statale 652, al chilometro 57,900, nel territorio di Bomba, per cause in via d'accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate una Fiat Panda e una bisarca per il trasporto delle autovetture.

L'impatto è stato violento, e ha provocato la morte delle tre persone che erano a bordo della Fiat Panda, due donne e un uomo sulla 60ina. Sul posto gli operai dell'Anas, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco della caserma di Casoli. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con deviazione a Piane d'Archi e Bomba.