Uno studente di 19 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Archi per porto abusivo di armi. Il giovane, fermato durante un controllo alla circolazione stradale mentre era a bordo di un’auto con altri due amici, è stato trovato in possesso di un tirapugni a quatto anelli con punte in acciaio.

I carabinieri si sono insospettiti perché hanno notato che il giovane, durante il controllo dei documenti di circolazione dell’auto, era visibilmente nervoso. Pensando che potesse nascondere della sostanza stupefacente hanno proceduto ad una perquisizione personale rinvenendo così, nella tasca della sua giacca, il tirapugni.

(Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa)