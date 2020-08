A metà dicembre avevano messo a segno un furto all’interno di una rimessa agricola asportando materiale da lavoro per un valore di circa 6 mila euro. Il proprietario, un 49enne del posto, dopo l’accaduto, si era rivolto ai carabinieri della locale Stazione per sporgere denuncia facendo così scattare le indagini dei militari dell’Arma per identificare i responsabili. Ieri, dopo circa un mese di accertamenti, 5 cittadini rumeni di 26, 29, 33, 37 e 40 anni, tutti con precedenti penali, sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di furto in abitazione.

I carabinieri della Stazione di Torino di Sangro stanno svolgendo ulteriori indagini al fine di capire se il gruppo di rumeni, tutti abitanti nella zona, è responsabile anche di alcuni furti in abitazione messi a segno, nei mesi scorsi, tra Torino di Sangro e le aree circostanti.

(Ufficio stampa Comando provinciale dei carabinieri)