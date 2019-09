Finisce 2-2 lo scontro al vertice del campionato Juniores tra Fossacesia e Vastese, con i ragazzi biancorossi che hanno da recriminare per più di un'occasione sciupata durante una partita che si poteva vincere. I padroni di casa vanno in vantaggio al 22' con un colpo di testa, a due minuti dal termine del primo tempo pareggia Angelo Finamore che mostra la maglia con dedica per l'allenatore Stivaletta: Tanti auguri mister. Il 2-1 ospite porta la firma Di Santo su punizione al 15', ma dieci minuti dopo in contropiede il Fossacesia pareggia. Da segnalare il ritorno in campo del centrocampista Federico Maia, classe '93, dopo il brutto incidente di un anno fa.

La cronaca. In campo due squadre al primo posto in classifica a pari punti con il S. Anna Chieti, nel primo quarto d'ora la partita è equilibrata e nonostante giochi fuori casa la Vastese crea qualcosa di più. Al 16' Di Santo su punizione impegna il portiere avversario che non trattiene, ma sulla respinta non interviene nessuno. Al 19' ci prova il Fossacesia in contropiede, ma Savino lo blocca e mette fuori, passano tre minuti e Delle Donne respinge di pugno un pallone sul quale arriva l'attaccante avversario che insacca di testa. Al 32' ci prova Maia che avanza centralmente in percussione, salta un paio di difensori, ma si decentra e si perde in area di rigore, al 35' Di Santo tira dalla distanza, i locali rispondono con due conclusioni, poi al 43' Angelo Finamore è lesto ad approfittare di un'indecisione della difesa avversaria e mette dentro il suo ottavo gol stagionale in nove gare.

A inizio secondo tempo esce Maia per Pantalone e in mezzo la fa da padrone, in campo si vede solo la Vastese che al 4' ha la possibilità di passare in vantaggio: il tiro di Antonino non viene bloccato dal portiere, La Guardia arriva e calcia a botta sicura ma la difesa salva. I biancorossi non demordono e alzano il ritmo provando più volte a passare in vantaggio, al 13' colpiscono anche una traversa con Antonino e poi al 15' passano grazie ad una punizione di Di Santo che dal vertice sinistro dell'area finisce in rete, ma al 26' su contropiede, grazie anche alla disattenzione della difesa ospite, il Fossacesia pareggia. Al 41' Di Laudo batte la punizione, la palla finisce in angolo, sull'azione successiva Di Santo ci riprova, ma questa volta non segna. Nel finale da segnalare un tentativo di Ayoub. Finisce in pareggio, la prossima partita è in programma lunedì 21 gennaio alle 15.00 al campo sportivo dell'Incoronata, contro lo United Cupello.

Raggiante a fine incontro Federico Maia: "E' passato quasi un anno, finalmente sono tornato a giocare, è quello che volevo di più, scendere in campo è sempre bello, non vedevo l'ora. Vorrei riprendere a giocare con continuità e nella forma migliore, ma per adesso va bene così, è già tanto esserci, sono molto felice".

Formazione Vastese: Delle Donne, La Guardia, D'Alessandro, Maia (1' st Pantalone), Chiari, Savino, Ayoub, Di Santo, Finamore A. (29' st Ierbs), Di Laudo, Antonino. A disposizione: Schiavone, D'Adamo, Altieri, Piras, Moretta. Allenatore Stivaletta