Luciano Moggi è probabilmente il personaggio del mondo dello sport più discusso. Protagonista del calcio italiano con le vittorie come dirigente, ma protagonista anche nelle aule di Tribunale dal 2006 ad oggi. Le vicende di Calciopoli sono note a tutti per come le hanno raccontate i mass media. Maurilio Prioreschi, suo avvocato difensore, ha deciso però di scrivere un libro per raccontare la "sua" verità.

Il volume si chiama "30 sul campo. Tutta l'altra verità su Calciopoli" e verrà presentato in un gran galà che si terrà sabato 26 gennaio a Fossacesia, presso il Ristorante Valle di Venere. "Bisognerebbe avvicinarsi a questo libro senza prevenzione né nei confronti della vicenda di Calciopoli e neppure nei miei - ha dichiarato l'avvocato Prioreschi-. Sono sicuramente e dichiaratamente di parte, ma tutto quello che affermo nel libro è documentato e documentabile. Chi lo dovesse leggere con spirito oggettivo avrebbe modo di scoprire tante cose di quanto accadde nel 2006 e la più importante di tutte è che furono fatti figli e figliastri".

All'incontro saranno presenti anche l'onorevole Daniele Capezzone e Nicola Penta, consulente della difesa di Moggi. Sarà l'avvocato Alessio Palladino, difensore dell'arbitro Dattilo nel processo ancora in corso, a moderare gli interventi.

L'autore. Maurilio Prioreschi, nato a Palestrina, è avvocato penalista. Ha difeso il senatore Claudio Vitalone nel processo per l’omicidio Pecorelli e da anni tutela la famiglia di Enrico De Pedis nella vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi. Con la difesa di Luciano Moggi nel processo di Napoli per Calciopoli è sceso in campo nel mondo del diritto sportivo.