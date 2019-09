Aveva estorto ripetutamente denaro ad una donna di Paglieta. Nel 2008 era stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Atessa in flagranza di reato. Ora i militari del Nucleo Radiomobili gli hanno notificato un'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. Un pregiudicato 40enne del luogo dovrà scontare una pena di 3 anni e 7 giorni per il reato di estorsione continuata. "L'uomo - riferisce una nota del comando provinciale di Chieti- nel 2008 fu arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Paglieta mentre intascava del denaro da una donna che era stata minacciata di avere ripercussioni di natura familiare se non avesse assecondato le sue richieste. Attualmente il 40enne è recluso nella casa circondariale di Lanciano".