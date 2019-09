Un pluripregiudicato di 52 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Torino di Sangro con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I militari, al termine di un’attività d’indagine, hanno identificato l’uomo ritenendo che sia il conducente dell’Alfa Romeo che, alcuni giorni fa, non si fermò all’alt impostogli da una pattuglia di carabinieri impegnata nel controllo alla circolazione stradale. Nella circostanza il malvivente, che era in compagnia di altre persone non ancora identificate, si diede a precipitosa fuga abbandonando poi la vettura in una strada senza uscita e proseguendo la corsa a piedi. Nell’auto i carabinieri trovarono giraviti, torce, guanti e arnesi verosimilmente utilizzabili per compiere furti in abitazione. Nei confronti del pregiudicato, abitante a Pescara, è stata avanzata anche una richiesta alla Questura di Chieti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino di Sangro.

(Comunicato del Comando provinciale dei carabinieri)