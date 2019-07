A Borgata Marina da oggi al 14 luglio torna la Festa all’italiana

Borgata Marina di Torino di Sangro si tinge di tricolore. Da stasera al 14 luglio la seconda edizione della Festa all’italiana.

Appuuntamento fino a mezzanotte in piazza Ivan Graziani.

"Ad allietare i tanti turisti presenti in questo periodo ed il pubblico locale - si legge in un comunicato degli organizzatori - saranno tante le attrazioni: il cibo di strada con gli arrosticini, il cuppitiello napoletano, la pizza fritta farcita, ottime birre artigiali, musica, animazione, gonfiabili per bambini e il mercatino delle curiosità. Ad organizzare l’evento Noi Costa dei Trabocchi e Associazione Amip, con il patrocinio del Comune di Torino di Sangro. Questo evento fa parte del calendario delle manifestazioni estive di Torino di Sangro. Sport, musica, eventi per bambini, tradizioni. Negli appuntamenti programmati ce n’è per accontentare tutti. Protagonisti della programmazione delle iniziative l’amministrazione comunale, con il sindaco, Nino Di Fonso, e l'assessore al Turismo Claudio Schipsi".